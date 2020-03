Montemor-o-Velho isenta setor social do pagamento de água, saneamento e resíduos

O município de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, anunciou hoje que as entidades concelhias do setor social vão ficar isentas do pagamento de água, saneamento e resíduos sólidos, enquanto os consumidores domésticos vão ter uma redução de 50%.