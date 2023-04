Montenegro considera "um logro" baixar défice e dívida à custa de impostos e investimento

Rodrigo Antunes - Lusa

O presidente do PSD avisa que é um "engano" baixar o défice e a dívida à custa de mais impostos. Luís Montenegro discursou esta tarde durante um almoço do Fórum para a Competitividade, em Lisboa, onde criticou o desinvestimento e deixou vários recados.