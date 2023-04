Montenegro diz que IVA zero tem efeito inexistente ou simbólico e preferia descida do IRS

Em declarações aos jornalistas no Mercado da Brandoa, no âmbito da iniciativa "Sentir Portugal", esta semana dedicada ao distrito de Lisboa, Luís Montenegro disse já ter alertado para "as falsas expectativas" que iriam ser criadas com a medida que isenta de IVA um cabaz de 46 alimentos considerados essenciais e que entra hoje em vigor, dispondo o retalho alimentar de 15 dias para refletir esta isenção nos preços de venda ao público.

"Comprovei hoje que não só o efeito não se fez sentir como em alguns produtos houve quem me transmitisse que os preços subiram ontem", alertou, lamentando que não tenha havido capacidade de monitorização desta situação.

Por outro lado, reforçou, a medida tem "um efeito meramente simbólico", já que se trata de "pouco dinheiro e poucos produtos".

"Há dois países: o dos `powerpoint` do dr. António Costa e do dr. Fernando Medina, que tem grande embelezamento e números muito pomposos, e depois o outro mundo, o mundo real, que não acompanha o primeiro", afirmou.

Para Luís Montenegro, não é pela redução do IVA em alguns dos produtos que as pessoas vão ter mais "dinheiro no bolso", considerando que "a política fiscal do Governo é errada".

"Eu não escondo, eu defendo como medida fiscal mais eficiente a descida dos impostos sobre os rendimentos do trabalho. Se as pessoas pagarem menos IRS, vão ter mais dinheiro disponível, mais poder de compra", defendeu.