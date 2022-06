Montenegro diz registar "confissão de incompetência" de Costa sobre novo aeroporto

Miguel A. Lopes - Lusa

O presidente eleito do PSD disse esta segunda-feira, em Santarém, registar a "confissão de incompetência" do primeiro-ministro ao manifestar a esperança de ser o PSD "a dar uma solução" à localização do novo aeroporto e à alta velocidade ferroviária.