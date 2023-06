Montenegro pede a Marcelo que vete alterações ao diploma de apoio às rendas

"Se o Governo quiser fazer o que parece que quer, que é transformar numa alteração da lei o conteúdo do despacho, eu faço um apelo público ao Presidente da República para que vete essa intenção do Governo e não deixe que os portugueses sejam novamente enganados", disse Luis Montenegro, em declarações aos jornalistas, na Costa da Caparica, onde participou numa atividade de puxada das redes de pesca com pescadores locais no âmbito da iniciativa "Sentir Portugal", que decorre desde o inicio da semana no distrito de Setúbal.O presidente do PSD considerou que o Governo "está a vender gato por lebre" ao apresentar um plano de apoio às rendas alterando depois por despacho os requisitos, limitando o acesso a milhares de portugueses.

"É intolerável que um despacho possa alterar as condições legais. É inaceitável que o Governo anuncie uma coisa e na prática faça outra", disse, adiantando que o Governo "é muito bom a apresentar programas e 'power points'" e a não concretizar na vida real.





c/Lusa