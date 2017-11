Montepio aliena carteira de crédito malparado de 580,6 milhões de euros

Lusa06 Nov, 2017, 18:52 | Economia

"Através da transação `Evora Finance NPL` foram alienados 20.169 contratos com um valor médio por contrato de 28.786 euros", refere a CEMG, acrescentando que a colocação em mercado das tranches `equity` e `mezzanine` ficou concluída em 03 de novembro, "tendo sido atribuído, pelas agências de notação financeira Moody`s e DBRS, nível de investimento (`investment grade`) à tranche sénior (Baa3(sf)/BBB(sf))".

Segundo a CEMG, esta transação "foi a primeira titularização pública de NPL [`non-performing loans`, crédito malparado] na Península Ibérica e a primeira `pós-crise` na Europa do Sul, sem qualquer recurso a suporte e/ou garantias do Estado".

O banco liderado por Félix Morgado afirma que as condições "competitivas de mercado, aliadas à estrutura inovadora da titularização proposta e às elevadas notações atribuídas pelas agências de `rating`, permitiram atrair um número de investidores sem precedentes, ultrapassando os 50" e acrescenta que a colocação reflete "a confiança do mercado de capitais na execução do Plano Estratégico da CEMG".

A CEMG teve lucros de 20,4 milhões de euros até setembro deste ano, o que compara com os prejuízos de 67,5 milhões de euros no mesmo período de 2016.

Nos primeiros nove meses do ano, o banco, que pertence ao grupo Montepio, conseguiu um produto bancário de 380 milhões de euros, mais 54% do que no mesmo período de 2016, com a margem financeira a subir 13,4% para 202,1 milhões de euros, o que o banco atribui à "redução dos custos de financiamento, nomeadamente dos custos dos depósitos a prazo e da dívida emitida".