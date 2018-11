Montepio financiou o próprio aumento de capital em 2013

A operação de capitalização está a ser investigada pelo Banco de Portugal e pelo Ministério Público por suspeitas de violação das regras do mercado e falhas no controlo de branqueamento de capitais.



A RTP revela agora documentos em exclusivo que mostram que as transferências do dinheiro foram do conhecimento da administração do Montepio Geral, liderado por Tomás Correia.