Montepio já se transformou em sociedade anónima

14 Set, 2017

De acordo com o documento disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a realização da escritura dos estatutos e a correspondente inscrição no registo comercial foram feitas hoje, oficializando a transformação da CEMG em sociedade anónima.

"Em consequência da transformação em sociedade anónima, o Fundo de Participação da CEMG extinguiu-se por conversão em capital social, pelo que as unidades de participação do mesmo se converteram em ações ordinárias", lê-se no comunicado.

Na segunda-feira, durante a sessão especial de mercado regulamentado na Euronext Lisboa dedicada à divulgação do resultado da Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM) sobre o fundo de participação do banco mutualista, o presidente António Tomás Correia já tinha destacado que agora se inicia uma nova etapa na vida da CEMG.

"Desde 2007 ou 2008 que dizemos que o país precisa de um grupo financeiro da economia social muito forte, detido por instituições da economia social", afirmou o líder da MGAM.

Na ocasião, Tomás Correia considerou que a transformação da CEMG em sociedade anónima é um passo fundamental para a criação de um "grupo financeiro da economia social em Portugal" com a "entrada de novos parceiros".

"Temos uma grande convicção que vamos entrar nesta nova etapa com força e determinação. E que não defraudaremos todas as expectativas que se criarem com o Montepio", sublinhou Tomás Correia.

A MGAM passou a controlar 98,28% do Fundo de Participação da CEMG após a OPA voluntária que lançou no início de julho, passando a deter "quase 100%" do capital do banco mutualista, destacou o responsável.