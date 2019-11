Montepio. Ribeiro Mendes pede adiamento da Assembleia geral em que se vota a alteração dos estatutos

Os associados da Mutualista Montepio Geral votam, esta segunda-feira, a alteração dos estatutos após a saída de Tomás Correia. O associado Ribeiro Mendes, que fez oposição a Tomás Correia, pediu um adiamento da Assembleia geral em que se vota a alteração, apontando "ilegalidades no projeto".