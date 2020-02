Montijo. Costa insurge-se face a anúncio de oposição do PSD a alteração de lei

O PSD afirmou esta quinta-feira estar indisponível para alterar a lei que permite a qualquer uma das autarquias afetadas pela construção do aeroporto do Montijo vetar o avanço do projeto, como pretende o governo.António Costa diz que a alteração da lei a meio do processo do aeroporto do Montijo é distinta de outros casos”, até porque está em causa o interesse nacional e, neste caso, um só município pode inviabilizar uma decisão nacional.

“Se querem reabrir tudo, não há plano B. Temos de recuar sete anos”, atira o primeiro-ministro, lembrando que isso tem “custos muito grandes para o país”.







Insurge-se contra a posição do PSD, dizendo que a decisão por Montijo é de um governo deste partido. Sobre o PCP, Costa argumentou que este partido sempre esteve contra esta hipótese.

António Costa diz que o Partido Socialista sempre preferiu a solução Alcochete, mas Costa argumenta que, perante decisões do governo anterior no sentido de avançar para o Montijo, teve a “humildade” de respeitar o que vinha do executivo anterior, do PSD e CDS.“Não vamos começar tudo do princípio. Nunca chega ao fim”, avisou o primeiro-ministro.“O país anda há mais de 50 anos a discutir uma localização”, lembrou.