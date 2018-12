"Montijo é muito pequeno", diz presidente da TAP

Lusa11 Dez, 2018, 11:31 / atualizado em 11 Dez, 2018, 11:42 | Economia

Antonoaldo Neves falava na conferência `Sucesso Made in Portugal`, organizado pelo Dinheiro Vivo, por ocasião do seu sétimo aniversário, que está a decorrer em Lisboa.



O gestor começou por dizer que "o país tem de fazer uma escolha: se quer ser um `hub` [plataforma] global" ou um "`hub` secundário global".



"Estamos muito atrasados" e a questão principal não é se a a escolha [para o aeroporto] é o Montijo ou não, "é tudo, o investimento em controlo do tráfego aéreo, o investimento em legislação, temos uma legislação muito atrasada em diversos aspetos", apontou Antonoaldo Neves.



Além disso, o investimento em infraestruturas "leva tempo a maturar", sublinhou.



Antonoaldo Neves disse que a questão do aeroporto de Lisboa não é como um casamento que não resulta e, perante isso, uma das partes escolhe um novo ou nova parceira.



O gestor disse que a questão não é "namorar" o Montijo, mas antes o "casamento" com a Portela, atual Aeroporto Humberto Delgado.



"Eu preciso de resolver o meu problema com a Portela, o Montijo é muito pequeno para a TAP", salientou.



O Montijo é "uma solução pontual, a Portela vai ser sempre o `hub` [a plataforma que permite as conexões de voos] de Lisboa nos próximos 10 anos", prosseguiu o presidente executivo da TAP.



"O que sei é que o investimento na Portela é maior do que no Montijo, mas a realidade é que o nosso desafio enquanto país é a Portela", disse, salientando, porém, que construir a estrutura aeroportuária do Montijo é importante como apoio ao aeroporto de Lisboa.



"A Portela transporta mais passageiros do que o Galeão [aeroporto internacional do Rio de Janeiro]. O país precisa de discutir a Portela e eu não sei quais os planos da Portela", comentou.