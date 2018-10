Montijo. Governo paga 115 milhões à Força Aérea

RTP12 Out, 2018, 09:57 | Economia

No entanto, há aviões militares que vão continuar na base aérea nº6 do Montijo, como é o caso dos novos KC390, os maiores aviões de que a Força Aérea vai dispor e que vão substituir os Hércules C130, pois são compatíveis com aviões civis.





Segundo o Público, para fechar o processo, falta ainda acertar os detalhes relativos ao modelo de financiamento da construção do novo aeroporto, assente numa lógica que desobriga o Estado de custos de construção do projeto civil do Montijo. O acordo deverá ser assinado nas próximas semanas entre o Governo e a ANA- Aeroportos de Portugal, do grupo francês Vinci.



Das esquadrilhas, que estão atualmente sedeadas na base aérea do Montijo, apenas os helicópteros Lynx, da Marinha e que operam a partir das fragatas da classe Vasco da Gama que atracam no Alfeite, se vão manter.A base aérea de Sintra vai receber a esquadrilha de helicópteros EH101, que são destinados essencialmente a missões de busca e salvamento e vai manter os Aloutte.Já os C295, de transporte de tropas e carga, vão ser deslocados para Beja.À base aérea de Beja vão regressar os aviões de instrução Epsilon, que atualmente estão em Sintra.