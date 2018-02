RTP05 Fev, 2018, 17:24 | Economia

A agência de notação financeira considera que o envelhecimento da população e a pressão que exerce sobre as contas públicas, nomeadamente sobre a saúde, representam desafios que podem prejudicar a avaliação do rating de Portugal.



A Moody’s lembra que a maioria dos países da União Europeia vai estar "super envelhecida" em 2030, com mais de 20 por cento da população a ter 65 anos ou mais, o que trará desafios aos serviços públicos de saúde e de Segurança Social.



Segundo a Moody's, que cita projeções da Comissão Europeia, Portugal, Malta, Eslováquia e Croácia são os países que vão assistir mais rapidamente a pressões do envelhecimento sobre os serviços de saúde.



"A forma como os Governos adaptam os seus sistemas de cuidados com a saúde ao envelhecimento da população vai tornar-se cada vez mais importante para a nossa avaliação orçamental e, em última análise, para a análise das dívidas públicas", avisa a analista da Moody's Kathrin Muehlbronner, em comunicado.



Embora admita que alguns países iniciaram algumas reformas para melhorar a eficiência com os sistemas, a Moody's considera que são necessárias mais reformas para acomodar o impacto orçamental da pressão sobre a despesa pública com o envelhecimento.

Portugal mais sensível

Na análise à atual situação de Portugal, a Moody’s avisa que Portugal continua a ser mais sensível às alterações dos mercados do que os seus pares europeus, embora os reembolsos antecipados ao FMI tenham melhorado a resiliência da dívida portuguesa.



"As políticas ativas de gestão da dívida tomadas pelo Governo melhoraram a resiliência do perfil da dívida portuguesa às mudanças do mercado", diz a Moody's.



Esta agência é a única das três principais que atribui uma nota de ‘”lixo” à dívida portuguesa. Uma situação que se espera possa mudar na próxima avaliação que a Moody’s fará à dívida portuguesa, prevista para abril.



Na nota divulgada esta segunda-feira, a Moody’s avisa que o peso da dívida permanece "muito elevado em relação aos seus pares", em torno dos 127 por cento do PIB em 2017, segundo espera o executivo.



A agência afirma que os juros das obrigações portuguesas devem permanecer "mais sensíveis a alterações no sentimento dos investidores" do que acontece com a maioria dos países periféricos da Europa.



Na nota, a agência aplaude a decisão de Lisboa em pagar antecipadamente 831 milhões de euros da tranche mais cara do empréstimo do Fundo Monetário Internacional. Com este reembolso, que ocorreu em janeiro, Portugal pagou já 83 por cento do total do empréstimo ao FMI e irá agora ter juros muito mais baixos.



"Mais importante, dado que o montante por pagar (4.500 milhões de euros) está agora abaixo da quota de Portugal no FMI, o custo do serviço da dívida restante vai cair para um por cento dos anteriores quatro por cento” destaca a Moody`s.



A agência de rating recorda que este pagamento segue a estratégia do Governo português de refinanciar gradualmente a "relativamente cara" dívida do programa de ajustamento por "financiamento de mercado mais barato" e que, em resultado, o custo médio da dívida desceu de um pico de 4,1 por cento em 2011 para três por cento em 2017.



c/ Lusa