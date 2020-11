Moody`s desce `rating` de cinco bancos sul-africanos

"As ações de `rating` hoje tomadas sobre os cinco maiores bancos sul-africanos (Standard Bank, FirstRand, ABSA, Nedbank e Investec) refletem a deterioração na qualidade de crédito país emissor, tal como indicado na degradação do `rating` de Ba1 para Ba2", na sexta-feira, lê-se numa nota divulgada hoje, que baixa a notação destas instituições para Ba2.

"O enfraquecimento do perfil de crédito do país soberano [onde estes bancos operam] tem implicações diretas para os bancos devido ao significativo envolvimento com as finanças públicas e ao gradual enfraquecimento do perfil de crédito isolado dos bancos num contexto em que a pandemia de covid-19 aumenta o já de si difícil ambiente operacional da África do Sul", acrescentam os analistas da Moody`s.

Na sexta-feira, a Moody`s desceu o `rating` da África do Sul, num dia em que também a Fitch desceu a avaliação e a Standard & Poor`s manteve a nota, todas mais de um nível abaixo da linha que separa os países mais credíveis daqueles que, na opinião destes analistas, podem ter dificuldades em pagar a dívida emitida.

O ministro das Finanças da África do Sul reagiu à descida do `rating` pelas agências de notação financeira Fitch e Moody`s considerando que as decisões foram "dolorosas", mas mostram a necessidade de acelerar as reformas económicas.

"As decisões da Fitch e da Moody`s foram dolorosas", admitiu Tito Mboweni na sequência da decisão das agências de `rating`, que assim afundam a economia mais industrializada da África subsaariana em território especulativo, ou `lixo`, como é geralmente conhecido.

"Há uma necessidade urgente de o Governo implementar as reformas económicas estruturais para evitar mais danos para o `rating` soberano do país", escreveu o ministro, num comunicado de resposta à ação de `rating` por duas das três maiores agências de notação financeira a nível global.

A África do Sul registará um défice orçamental de 15% no ano fiscal que termina em março de 2021, o maior desde o tempo da segregação racial, enfrenta uma recessão económica que começou antes da pandemia e tem uma dívida de 260 mil milhões de dólares, o equivalente a 63,3% do Produto Interno Bruto (PIB), com o rácio da dívida sobre o PIB a dever aumentar para 90% nos próximos três, o pior registo mundial deste indicador olhado muito de perto pelos investidores e credores.

Com a descida do `rating`, os custos de financiamento e de serviço da dívida vão aumentar e o Governo terá ou de cortar na despesa pública ou aumentar os impostos, disse o Ministério das Finanças, numa altura em que mais de um terço da população está desempregada.

"As contínuas descidas no `rating` vão traduzir-se em custos insustentáveis do serviço da dívida, deterioração do valor dos ativos e redução no rendimento disponível para muitos" sul-africanos, diz o Tesouro do país.

