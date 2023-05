Moody's melhora perspetiva da dívida portuguesa para 'positiva'

Este patamar equivale ao penúltimo grau da categoria de investimento de qualidade.



A agência refere que a decisão reflete a crescente probabilidade de um longo período de reformas económicas e orçamentais, de desendividamento das famílias e das empresas não financeiras.



Decorre ainda da recuperação do setor bancário, resultando em conjunto numa melhoria contínua e sustentada da qualidade do crédito, em particular na robusteza económica e orçamental, acrescenta a Moody´s.