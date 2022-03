Moody`s melhora Perspetiva de Evolução para Moçambique mas mantém rating no lixo

"As motivações para o `outlook` (Perspetiva de Evolução) positivo incluem as previsões de melhoramentos abrangentes no perfil de crédito do país, liderado pela produção de gás natural liquefeito, e os esforços do governo para fortalecer a governação pública, que pode melhorar, com o tempo, a eficácia política face aos atuais níveis muitos fracos", lê-se numa nota divulgada esta noite.

Na análise em que a Moody`s mantém o `rating` de Moçambique em Caa2, o quarto pior nível de análise da qualidade do crédito soberano, e que implica um "risco de crédito muito elevado", os analistas apontam que os próximos 12 a 18 meses "serão fundamentais para a Moody`s avaliar "se os níveis de produção de gás natural e a gestão das futuras receitas pelo governo vão levar a melhorias sustentáveis na robustez fiscal e orçamental do país".

A manutenção do `rating` em Caa2 baseia-se "nas persistentes fraquezas do crédito, que sugerem que ainda há um elevado risco de `default` (Incumprimento Financeiro)", e relacionam-se com "a elevada dívida pública, a exposição a riscos cambiais e a vulnerabilidade a múltiplas fontes de choques, como a segurança e o clima".

Na avaliação divulgada esta noite, a Moody`s melhorou em um nível a qualidade do crédito soberano em moeda local, que passou de Caa1 para B3, devido à "melhoria da estabilidade macroeconómica".

A produção de gás natural no norte do país será fundamental para a evolução de Moçambique, salientam os analistas da Moody`s, que antecipam o regresso da TotalEnergies a Cabo Delgado no final deste ano, depois da saída, no ano passado, devido ao aumento da violência na região.

Para os analistas da Moody`s, Moçambique tem conseguido, nos últimos anos, preservar a estabilidade macroeconómica apesar dos múltiplos choques, como os dois ciclones em 2019, a pandemia de Covid-19 e a guerra no norte do país, e conseguiu também introduzir melhorias orçamentais e de eficiência da política monetária.

"A Moody`s antevê que, a seu tempo, estes esforços, principalmente se foram acompanhados de um programa do Fundo Monetário Internacional, possam melhorar a capacidade institucional de Moçambique", lê-se na nota que acompanha a decisão sobre o `rating`.

Apesar das vantagens da exploração de gás e de aumento das receitas, Moçambique mantém um `rating` "que reflete as persistentes fragilidades no crédito, como a elevada dívida pública, a suscetibilidade a riscos câmbios e a vulnerabilidade a vários tipos de choque", concluem os analistas.