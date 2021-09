Moody`s melhora perspetiva de `rating` de Angola e executivo reafirma compromisso com reformas

Angola acolheu recentemente as missões das principais agências de `rating` (Standard and Poor`s, Fitch e Moody`s), no âmbito da regular avaliação anual do risco soberano de Angola com a Moody`s a melhorar a classificação da notação de risco de Caa1 para B3, mantendo uma perspetiva estável.

A Standard & Poor`s manteve a notação de risco em CCC+ com uma perspetiva estável e a Fitch manteve a classificação em CCC, também com perspetiva estável.

Num comunicado de imprensa, o Minfin salienta a melhoria do perfil do crédito soberano do Governo de Angola e o reforço da governança das instituições.

As agências "perspetivam igualmente que a continuidade dos esforços para a manutenção da estabilidade cambial e da posição externa do país (Reservas Internacionais), bem como a continuidade do engajamento do Executivo de Angola em prosseguir com a consolidação fiscal, melhoria estrutural da gestão da dívida e das finanças públicas continuarão a exercer um impacto positivo de melhoria da notação do risco soberano do Governo de Angola", lê-se ainda no comunicado.

O governo conclui, sublinhando que o executivo angolano "reafirma o seu compromisso com a estabilidade macroeconómica e com as reformas estruturais em curso, visando a retoma do crescimento da economia angolana numa base mais ampla e inclusiva, a criação de emprego e o bem-estar da população em geral".