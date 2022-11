Moody`s não se pronuncia sobre `rating` de Portugal que se mantém em `Baa2`

Estava previsto a Moody`s pronunciar-se hoje sobre o `rating` de Portugal, mas os calendários são apenas indicativos, podendo a agência optar por não o fazer.

Esta é a segunda vez este ano que a Moody`s opta por não se pronunciar sobre a dívida soberana portuguesa, já que em 20 de maio também não divulgou a avaliação prevista.

No dia 17 de setembro de 2021, a agência norte-americana subiu a notação da dívida portuguesa de `Baa3`, acima de `lixo`, para `Baa2`, com perspetiva estável.

Esta alteração foi justificada, na altura, com a expectativa de melhoria do crescimento da economia no longo prazo e a confiança de que a dívida pública iria voltar à trajetória descendente.

Fica assim encerrado o ciclo de avaliações previsto pelas agências de notação financeira a Portugal este ano, tendo o país registado três melhorias de `rating`: pela Fitch, pela DBRS e pela Standard&Poor`s.

O `rating` é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.