"A decisão de colocar o rating em revisão para a descida foi desencadeada pela deterioração da balança de pagamentos do Governo e o aumento das necessidades de financiamento, comparadas com as expectativas da Moody's em Outubro de 2017, quando o rating de Angola foi descido para B2", lê-se na nota que acompanha o anúncio.

O aumento das necessidades de financiamento de Angola é motivado "pela assunção pelo Governo da dívida da companhia nacional de petróleo Sonangol, reconhecimento significativo de atrasos nos pagamentos e a forte deterioração da moeda nacional no seguimento da introdução de uma taxa de câmbio mais flexível", acrescenta-se na nota.

A agência de notação financeira, que em Outubro do ano passado afundou ainda mais o rating de Angola em território de não recomendação de investimento, ou lixo, como é geralmente conhecido, diz ainda que o período de revisão do rating "vai permitir uma avaliação da capacidade e da vontade do Governo para lidar com o aumento do peso da dívida e gerir o maior risco de liquidez que Angola enfrenta".

A Moody's avisa ainda que, durante o período de avaliação da inclinação para a descida do rating, vai "considerar a capacidade do Governo cumprir com os seus planos de consolidação orçamental e avaliar os riscos de créditos e as vantagens colocadas pela flexibilização da taxa de câmbio".

Por outro lado, concluem os analistas, "o período de revisão vai também permitir à Moody's explorar as implicações potenciais da reestruturação da dívida proposta aos investidores privados". Dívida pública passa os 70% do PIB

A agência de notação financeira Moody's prevê que a dívida pública de Angola suba para mais de 70 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano, crescendo dez pontos percentuais só desde outubro.



"A dívida global de Angola face ao PIB já subiu 10 pontos percentuais para além do nível que a Moody's antecipava em outubro de 2017", quando a agência de notação financeira desceu o rating do país para B2, ainda mais abaixo na recomendação de não investimento, escrevem os analistas na nota que acompanha a decisão de colocar a avaliação da qualidade do crédito em revisão negativa.



O aumento da dívida pública angolana deveu-se essencialmente "à depreciação do kwanza face ao dólar e ao apoio financeiro dado às empresas públicas no ano passado", o que faz com que a Moody's estime que a dívida pública tenha chegado aos 74 mil milhões de dólares, cerca de 66 por cento do PIB, no final do ano passado".



Isto, "juntamente com o ajustamento cambial em curso e com a eliminação de cinco mil milhões de dólares em atrasos a fornecedores, (faz com que) o rácio da dívida deva ultrapassar os 70 por cento no final deste trimestre".



Na base da decisão está a "erosão das principais métricas de crédito, que passaram a ser consistentes com um rating mais baixo", dizem os analistas, vincando que uma das preocupações principais no período de análise da possível descida "será a avaliação da capacidade e da vontade do Governo em lidar com a sustentabilidade da trajetória da dívida".



Além da erosão dos principais indicadores, a Moody's salienta que "a pressão mais imediata sobre o perfil de crédito de Angola reflete as crescentes pressões de liquidez e o cada vez mais difícil desafio de obter o financiamento necessário para garantir as elevadas necessidades de financiamento do Governo a preços geríveis".



O custo dos juros da dívida, ou seja, o valor que Angola paga só em juros sobre o dinheiro que pediu emprestado ou sobre as emissões que fez "chegaram quase a 21 por cento em 2017, subindo face aos 16 por cento de 2016, e a Moody's estima que vão aumentar ainda mais em 2018".



Durante o período de avaliação, esta agência de notação financeira diz que vai "avaliar a estratégia do Governo para, primeiro, financiar, e depois reduzir estas necessidades de financiamento muito elevadas".



Para manter a avaliação da qualidade do crédito soberano de Angola, a Moody's diz que teria de "concluir que a resposta política do Governo iria gerir eficientemente os riscos que surgem da tendência de subida da dívida do Governo e dos riscos de liquidez, deixando Angola com um perfil de crédito consistente com os outros países com classificação de B2".

