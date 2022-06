Moody`s revê em alta `rating` da dívída do Novo Banco

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco refere que a Moody`s subiu as notações de `ratings` do `long-term senior unsecured debt` (dívida sénior não garantida), de Caa2 para B3 (o sexto nível mais baixo em 21), e do `long-term deposit` (depósitos de longo prazo), de B2 para Ba3.

A agência de notação financeira subiu ainda em dois níveis o `rating baseline credit assessment` (`rating` de crédito) do Novo Banco, de caa1 para b2, e manteve inalterado, em positivo, o `outlook` (perspetiva) do `rating long-term deposit` (depósitos de longo prazo) e `long-term senior unsecured debt` (dívida sénior não garantida).

Segundo o Novo Banco "a subida de dois níveis de `rating` na classificação de crédito da Moody`s reflete `o melhor perfil de crédito do novobanco como resultado da contínua redução do risco do balanço e da significativa reestruturação das operações nos últimos anos`".

"Na ação de `ratings` anunciada hoje, a Moody`s também considerou que `a apresentação do plano estratégico e o estabelecimento de objetivos financeiros pelo novobanco, bem como a confirmação de uma rentabilidade estável e consistente, ajudaram a dissipar algumas preocupações existentes sobre a viabilidade do negócio do banco`", acrescenta.

Apesar desta revisão em alta do `rating`, o Novo Banco continua classificado pela agência de notação financeira na categoria de "investimento especulativo" ou "lixo".