Partilhar o artigo Moody's sinaliza impacto positivo da saída do Défice Excessivo Imprimir o artigo Moody's sinaliza impacto positivo da saída do Défice Excessivo Enviar por email o artigo Moody's sinaliza impacto positivo da saída do Défice Excessivo Aumentar a fonte do artigo Moody's sinaliza impacto positivo da saída do Défice Excessivo Diminuir a fonte do artigo Moody's sinaliza impacto positivo da saída do Défice Excessivo Ouvir o artigo Moody's sinaliza impacto positivo da saída do Défice Excessivo