Moody`s sobe `rating` da CGD para grau de investimento

"A Moody`s Investor Service subiu em um nível o `rating` [avaliação] de dívida sénior de longo prazo da CGD de Ba1 para Baa3 e da dívida sénior de curto-prazo, incluindo Comercial Paper [papel comercial], de Not Prime para o nível P-3", pode ler-se num comunicado hoje enviado ao mercado.

Quanto à perspetiva, mantém-se em estável, ao mesmo tempo que "o `rating` de dívida sénior não preferencial de longo prazo da CGD subiu igualmente em um nível", de Ba2 para Ba1.

No texto enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a CGD realça que a elevação da classificação da dívida sénior "marca o regresso à categoria de investment grade [grau de investimento] pela Moody`s, após um período de dez anos, constituindo um importante marco na evolução e no posicionamento da Caixa no mercado".

O banco público, liderado por Paulo Macedo, refere ainda que esta subida "ocorre na sequência de três subidas verificadas durante a implementação do Plano Estratégico 2017-2020, fruto do progressivo reforço da solidez, rentabilidade e qualidade dos ativos".

"Com esta alteração a CGD é agora notada em nível de `investment grade` [grau de investimento] por duas das principais agências internacionais", refere o banco.