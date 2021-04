Moody`s. Sul da Europa está mais exposto ao desemprego que pode atrasar recuperação

Segundo um relatório da Moody`s, ""."O efeito sobre os jovens, mulheres e empregados menos qualificados foi particularmente grande", sublinhou a analista da Moody`s Investors Service e coautora do relatório, Ruosha Li.A analista referiu ainda que "em alguns setores, a crise de empregos relacionada com a covid-19 foi muito pior do que a crise financeira global de 2007-08".Isto deve-se, em grande parte, à interrupção completa da atividade imposta "em setores como a hotelaria e o turismo, que empregam um grande número de trabalhadores desses grupos demográficos", explicou.A Moody`s alertou ainda que, nos países mais afetados do sul da Europa, uma recuperação económica fraca e prolongada após a pandemia "".".", avisa a agência no relatório.





Mulheres as mais atingidas







A análise também refere que a pandemia provocou um aumento do desemprego entre as mulheres.", considera a Moody`s, apontando Itália, Espanha e Chipre como os países que registaram maiores quedas nas taxas de emprego e participação feminina no ano passado."Em contraste, as mulheres na Dinamarca e da Suécia têm menos probabilidade de deixar o mercado de trabalho por causa de responsabilidades com a família", diz a análise.

Apesar de as taxas de desemprego tanto das mulheres como dos homens deverem disparar "assim que os governos começarem a retirar os esquemas de apoio", a Moody`s espera que os números relativos às mulheres sofram maior "deterioração já que estas têm um domínio relativo em setores afetados por uma recuperação lenta, como o turismo ou o retalho".