Moratórias bancárias terminam esta sexta-feira

Terminam hoje as moratórias bancárias. As prestações de empréstimos bancários voltam a ser pagas na totalidade. De acordo com o Banco de Portugal, os créditos sob moratória estão no valor mais baixo desde o início do regime. Em novembro, eram apenas mil e duzentos milhões de euros, a quase totalidade relativa a créditos de empresas.