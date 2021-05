Moratórias. Banco de Portugal instaurou 10 processos de contraordenação

O supervisor do sistema financeiro recebeu no ano passado e até março deste ano quase 1.900 reclamações de clientes bancários sobre assuntos relacionados com a pandemia, a maior parte diz respeito às moratórias.

Entre os incumprimentos está o dever de os bancos implementarem a moratória pública no prazo máximo de cinco dias úteis após a entrega da documentação pelo cliente.



No final de março deste ano havia mais de 500 mil contratos de crédito com moratória, abrangendo um total de quase 42.000 milhões de euros.