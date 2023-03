Morreu ferido grave de explosão em paiol de fábrica de pirotecnia em Ponte de Lima

Em declarações à agência Lusa, Vasco Ferraz adiantou que a informação lhe foi comunicada pelo vereador da Proteção Civil Municipal que se encontra no local.



"A vítima foi socorrida, mas acabou por morrer no local", disse, acrescentando tratar-se de um funcionário com idade entre os 40 e os 50 anos.



Já o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, Marco Domingues, adiantou que a explosão não causou um incêndio.



O responsável referiu que a explosão ocorreu num dos vários paióis do complexo, "um dos mais afastados da fábrica" de pirotecnia.



O alerta para a ocorrência foi dado às 13h30.