Morreu o empresário de lanifícios da Covilhã Paulo de Oliveira

"É com profunda tristeza que informamos que o senhor Paulo de Oliveira nos deixou. Com a sua partida, a nossa empresa perdeu uma personalidade ímpar, um visionário carismático e um exemplo para todos nós", é referido numa nota publicada hoje de manhã na página oficial do Facebook daquele grupo empresarial, que é um dos maiores do setor e que emprega mais de mil pessoas.

Paulo de Oliveira tinha 84 anos e iniciou a atividade profissional aos 18 anos na firma José Paulo de Oliveira Júnior, fundada em 1936.

Além de empresário, Paulo de Oliveira também foi dirigente associativo, um dos grandes entusiastas da implantação do ensino superior na Covilhã e um dos primeiros empregadores dos quadros formados na Universidade da Beira Interior (UBI)", como destacava aquela instituição, em 2014, quando lhe concedeu o grau de Doutor Honoris Causa.

Ao longo da vida, Paulo de Oliveira foi ainda distinguido com outras condecorações e homenagens, designadamente em 1995, quando o Presidente da República Portuguesa lhe conferiu o grau de Comendador da Ordem do Mérito Agrícola, Comercial e Industrial.

Localmente, a Câmara Municipal da Covilhã atribuiu-lhe, em 2009, a Medalha de Ouro de Mérito Municipal e a Junta de Freguesia de Unhais da Serra agraciou-o com a Medalha de Mérito Empresarial, em 2010.

Em 2011, recebeu o Crachá de Ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses.

No seu currículo verifica-se ainda que foi dirigente do então Grémio dos Industriais de Lanifícios da Covilhã, entre 1962 e 1979.

De 1975 a 1979, foi presidente da Comissão Pró-Associação e, a partir dessa data, foi presidente da Associação Nacional dos Industriais de Lanifícios (ANIL), cargo que manteve até 1995, tendo nessa qualidade contribuído para que se instalasse na Covilhã a delegação do CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal).

Foi ainda na sua presidência que foi construído na Covilhã o pavilhão de exposições e sede da ANIL, tendo sido também um dos fundadores do CILAN -- Centro de Formação Profissional da Indústria de Lanifícios, do qual foi administrador.

Na década de 1990, também desempenhou o cargo de presidente da Comissão de Tecelagem da Federação Internacional da Lã, organismo que agrupa as Associações de Industriais de Lanifícios e Comerciantes de Lã de todo o mundo, tendo, de 1996 a 1998, sido presidente da INTERLAINE, organismo com sede em Bruxelas que agrupa todas as Associações de Industriais de Lanifícios da União Europeia.

Foi ainda membro externo do Conselho Geral da UBI entre 2009 e 2013.

O grupo Paulo de Oliveira é um dos maiores no setor dos lanifícios em Portugal e integra as empresas Paulo de Oliveira, Tessimax e Penteadora de Unhais da Serra.

As cerimónias fúnebres estão marcadas para hoje, a partir das 14:30, na Igreja Nossa Senhora de Fátima (São Martinho, Covilhã).