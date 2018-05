Morreu Rosado Fernandes

Lusa13 Mai, 2018, 17:59 | Economia

"Infelizmente, é uma notícia triste, mas que era expectável", afirmou João Machado, indicando que Rosado Fernandes se encontrava hospitalizado.



Em nota publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta a morte do Professor Raul Miguel Rosado Fernandes", fundador e ex-presidente da CAP.



"O Professor Rosado Fernandes sempre foi um lutador corajoso e independente no associativismo agrícola, como deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, assim como na Universidade ou como produtor agrícola no Alentejo", refere a nota do Presidente da República, que endereça "sentidas condolências" à família e à direção da CAP.



Raul Miguel Rosado Fernandes nasceu a 11 de julho de 1934 em Lisboa.



Licenciado em Filologia Clássica, foi reitor da Universidade de Lisboa entre 1979 e 1982. Pelo CDS-PP, foi deputado ao Parlamento Europeu (1995-1999) e eleito no parlamento português (1999-2001).



Autor de obras variadas sobre filologia, retórica, literatura grega, latina e portuguesa, com dezenas de publicações, também dedicou grande parte da sua atividade igualmente à defesa da agricultura portuguesa, tendo sido presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, eleito em 1993.