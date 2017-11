Morte de Belmiro de Azevedo apanhou de surpresa Vicente Jorge Silva

Vicente Jorge Silva falou de uma relação de negócios que no seu princípio teve grande sucesso, havendo convergência na vontade de Belmiro de Azevedo com os jornalistas para levar para a frente um projeto pioneiro do jornalismo em Portugal.



"Deixa-me bastante triste, bastante afetado, mantinha do fundo do coração, uma grande estima e amizade", declarou Vicente Jorge Silva.