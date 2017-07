Moscovici: Estratégia de Portugal para crédito malparado "vai na direção certa"

Lusa 18 Jul, 2017, 11:43 | Economia

Sem comentar "medidas específicas que estão a ser seguidas pelas autoridades portuguesas", seja pelo Governo seja pelo banco central, Pierre Moscovici sublinhou que "o rácio dos créditos malparados está a reduzir-se" e isso "é obviamente uma boa notícia".

"Acho que a estratégia de Portugal em relação ao malparado é ambiciosa e vai na direção certa", defendeu o comissário francês em conferência de imprensa hoje em Lisboa, depois de se ter reunido com o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e com a administradora do banco central Elisa Ferreira.

Moscovici disse ainda que "a Comissão Europeia deve pensar numa maneira europeia de lidar com os créditos malparados", porque este "não é só um problema português, nem é sobretudo um problema português, é um problema europeu".

O comissário europeu dos Assuntos Económicos e Financeiros afirmou que, na reunião desta manhã com os dois responsáveis do Banco de Portugal, "não houve nenhum debate sobre um `banco mau`, considerando que foram "conversações muito positivas" que o convenceram de que as autoridades portuguesas têm "vontade de resolver este problema e de seguir uma estratégia ambiciosa".