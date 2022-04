Moscovo prevê que PIB russo caia cerca de 10% este ano

"Os ministérios das Finanças e Economia estão a avaliar a previsão do declínio do PIB este ano. Vai certamente diminuir: a previsão oficial é de uma queda de cerca de 10%", afirmou Kudrin, citado pela agência noticiosa oficial TASS, numa intervenção na comissão orçamental do Senado russo.

Advertiu que esta contração da economia terá um impacto nos orçamentos, bem como no cumprimento das leis orçamentais adotadas em todas as entidades da Federação Russa.

Kudrin disse que o ministério das Finanças está a realizar uma redistribuição de recursos no quadro do orçamento.

"Este ano teremos de fazer mais trabalho, também na monitorização destas questões", acrescentou.

De acordo com o Banco Mundial, devido às sanções ocidentais adotadas em resposta à "operação militar especial" lançada pela Rússia na Ucrânia, a economia russa sofrerá uma contração de 11,2% este ano.