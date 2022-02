Mota-Engil adjudicada para contratos no Uganda no valor de 231 ME

Num comunicado hoje enviado à Comissão Do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota-Engil precisa que o contrato de maior valor, de 162,4 milhões de dólares norte-americanos, foi adjudicado no âmbito do projeto Tilenga Upstream Development para a cliente TotalEnergies, projeto inserido no programa de investimento mais significativo a ocorrer no Uganda no setor Energético, corresponde a uma fase designada de "Site preparation for Enabling Infrastructure Wellpads".

Além deste, à Mota-Engil também foram adjudicados dois contratos no mesmo projeto pela TotalEnergies para a fase "Site preparation for Enabling Infrastructure -- Industrial Area", no valor de 37,9 milhões de dólares norte-americanos, e pelo EPC da TotalEnergies, a McDermott em consórcio com Sinopec, para a fase "Upstream Facilities - General Civil Works", no valor de 60,3 milhões de dólares norte-americanos.

"Com estas adjudicações, o grupo vê reconhecido o seu desempenho no setor de infraestruturas de energia e vê reforçada a sua carteira de encomendas na região de África com contratos, num montante acumulado de 261 milhões de dólares norte-americanos, para um dos mais relevantes `players` naquele setor, no mundo e em África em particular", afirma a Mota-Engil no comunicado ao mercado.