Mota-Engil anuncia acordo com grupo internacional que se tornará acionista

Numa informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo indica que se encontra na fase final das negociações de um acordo de parceria estratégica e investimento "com um dos maiores grupos de infraestruturas do mundo, com uma atividade significativa a nível mundial", sem divulgar o nome.

"No âmbito do acordo em perspetiva, a Mota Gestão e Participações, SGPS, SA, acionista dominante da Mota-Engil, aceitou vender uma participação relevante no capital social da sociedade a um preço que reflete uma valorização que está muito acima do preço atual de mercado", é referido.