Mota-Engil e Vinci compram 17,21% da Lusoponte e passam a controlar empresa a 100%

Em comunicado, as empresas indicaram que "a Lineas, onde a Mota-Engil é o principal acionista, e a Vinci Concessions, através da sua subsidiária Vinci Highways, informam que o exercício dos seus direitos de preferência para aquisição da participação de 17,21% na Lusoponte, anteriormente detida pela Atlantia, através da sua subsidiária Autostrade Portugal, foi concluído hoje", numa transação cujo montante ascende a 54 milhões de euros.

Assim, "a Lineas e a Vinci Concessions passam a ser codetentoras e coproprietárias de 100% da Lusoponte, com participações de 50,5% e 49,5% do capital", de acordo com a mesma nota.