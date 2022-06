Mota-Engil ganha contrato de 580 ME em estradas no México

O período de construção previsto é de dois anos e a manutenção e funcionamento de oito anos com um total de 10 anos, abrangendo 55 quilómetros (km), dos quais 26 de construção de `greenfield`, 18 de obras a concluir e 11 km de reabilitação inicial.

Segundo a construtora, este projeto "não tem qualquer risco de tráfego e tem cobertura contra a inflação, uma vez que os pagamentos de disponibilidade são atualizados" pela taxa de inflação real.

A Mota-Engil, no comunicado ao mercado, salienta que esta adjudicação "confirma" a sua capacidade na construção e operação de infraestruturas no México e reforça as concessões do grupo e a sua carteira de encomendas no continente americano.