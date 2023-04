Mota-Engil insiste numa decisão e diz que é incontornável no projeto

"Independentemente da localização do aeroporto, a Mota-Engil é incontornável num projeto desta dimensão, espero que estas minhas palavras se venham a confirmar", afirmou Carlos Mota Santos, que hoje foi o convidado do almoço-debate do International Club of Portugal, em Lisboa.

Sobre a comissão que estuda a localização do novo aeroporto, o gestor disse esperar que haja uma conclusão atempadamente para que haja uma discussão pública e depois uma decisão de consenso entre "o maior partido da oposição e o partido do poder", considerando que a indefinição traz "perda financeira" para a economia portuguesa e para a sua competitividade.

"É necessário tomar decisões", disse o presidente da maior construtora portuguesa, acrescentando acreditar que será desta que será tomada a decisão pela qual se aguarda há mais de 50 anos.

"Sou um crente e sou pessoa muito otimista", justificou.

A construção de um novo aeroporto na região de Lisboa está a ser analisada por uma comissão técnica independente criada para esse efeito.