Mota-Engil mais do que duplica lucro para recorde de 30 milhões de euros até junho

"O grupo alcançou um resultado líquido de 30 milhões de euros (+154%), alcançando o melhor resultado líquido dos últimos sete anos num primeiro semestre", indicou a Mota-Engil, em comunicado.

Entre janeiro e junho, o volume de negócios da empresa ascendeu 89% para 2.558 milhões de euros, "muito próximo do valor total do ano de 2021" (2.592 milhões de euros).

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) fixou-se em 352 milhões de euros, o que representa um crescimento homólogo de 70%.

No período em análise, a empresa investiu 187 milhões de euros, com 68% deste montante destinado a contratos de médio e longo prazos.

Até junho, o grupo manteve a sua carteira de encomendas "nos níveis recorde de 12.600 milhões de euros atingidos em dezembro".

A este valor somam-se cera de 2.000 milhões de euros em novos contratos assinados depois de junho.

Destaca-se, na primeira metade do ano, o negócio de engenharia e construção (E&C), que mais do que duplicou (104%).

Por região, na divisão africana o grupo cresceu 50% para 676 milhões de euros, enquanto na América Latina triplicou (208%) o seu volume de negócios para 1.326 milhões de euros.

Na Europa, por seu turno, a faturação avançou 16% para 291 milhões de euros, sendo que o mercado português foi responsável por 70% da atividade.

Já no que diz respeito ao negócio do Ambiente, a empresa destacou uma subida de 16% no volume de negócios para 254 milhões de euros.

O grupo Mota-Engil também anunciou uma revisão das metas do seu plano estratégico, prevendo atingir, em 2026, um volume de negócios de 6.000 milhões de euros, um EBITDA de 955 milhões de euros e 180 milhões de euros de lucro.