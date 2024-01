Mota-Engil vence contratos em Angola e no México com um valor de 975 ME

Assim, indicou, a sua participada em África "celebrou três novos contratos em Angola, no valor de cerca de 875 milhões de euros", incluindo um com o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação (MINOPUH) daquele país, "para a empreitada para a `Conceção, projeto e construção, e conclusão das infraestruturas da marginal da Corimba` em Luanda".

Este projeto "consiste na construção da marginal da Corimba e trabalhos associados, nomeadamente a construção de 2.000 casas sociais, construção de quatro nós rodoviários, e reabilitação de algumas vias urbanas de acesso à marginal, bem como, a construção do Corredor de Cambanda", sendo que "este contrato terá uma duração de 36 meses e um valor inicial de cerca de 670 milhões de dólares [615 milhões de euros]".

O grupo assinou ainda um contrato, também com o MINOPUH, relativamente à "empreitada para a `Reabilitação das infraestruturas gerais da urbanização Nova Vida, no município do Kilamba Kiaxi` em Luanda, o qual inclui a construção e reabilitação das infraestruturas gerais da urbanização Nova Vida", sendo que "terá uma duração de 24 meses e um valor inicial de cerca de 228 milhões de dólares [209,2 milhões de euros]".

A Mota-Engil deu ainda conta de um contrato com a Administração Geral Tributária, "relativamente à `Construção, restruturação e melhoria do posto fronteiriço do Luvo`", na "Província do Zaire na fronteira de Angola com a República Democrática do Congo", com uma duração de 20 meses e um valor de cerca de 57 milhões de dólares (52,3 milhões de euros).

Por fim, no México, a empresa "celebrou igualmente um novo contrato no valor de cerca de 100 milhões de euros (1.997 milhões de pesos mexicanos) associado à construção de um viaduto de ligação entre Chalco e Santa Martha para uso exclusivo por parte do Metrobus".

Segundo a empresa, "a construção daquele viaduto terá um prazo estimado de 8,5 meses e permitirá a ligação do Estado do México à capital do país, melhorando a fluidez do trânsito naquela zona e reduzindo o tempo de transporte dos utentes".