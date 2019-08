Motoristas. ANTRAM diz que sindicato recusou mediação

RTP20 Ago, 2019, 21:16 / atualizado em 20 Ago, 2019, 22:23 | Economia

“Hoje deixámos aqui um documento de manhã em que claramente abríamos a quase tudo a mediação para podermos negociar”, explicou o porta-voz da associação patronal, André Matias de Almeida.





Porém, ao ser chamada de urgência esta noite ao Ministério, a ANTRAM foi informada de que “o sindicato não aceita o processo de mediação” e “quer impor à partida duas condições nesse processo de mediação: aumentos salariais e pagamentos de horas suplementares”.





“Este sindicato, que segundo as suas palavras convocará uma nova greve, terá de explicar ao país por que é que recusou ir para uma mediação sabendo que, por um lado, a ANTRAM aceitava que esses elementos fossem discutidos na mediação, e por outro os quer impor já”, sustentou André Matias de Almeida.





De acordo com a ANTRAM, o sindicato quer “impor o resultado final antes de o processo começar”, algo que a entidade “lamenta profundamente”.

Novas formas de luta

Pedro Pardal Henriques, porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, frisou que o sindicato “sempre esteve disponível para negociar” e que o mesmo retirou “a espada da cabeça da ANTRAM” ao desconvocar a greve.



“Viemos aqui hoje para criar balizas para o processo de mediação que se iria iniciar hoje e que se iria prolongar por muitos meses”, explicou. “Pedimos duas coisas essenciais: que sejam valorizados os trabalhadores e que recebam pelo trabalho que fazem”.



Por considerar que tal não foi aceite por parte da ANTRAM, o SNMMP irá já na quarta-feira anunciar novas formas de luta.





“Nós vamos dar seguimento àquilo que foi determinado no plenário do passado domingo”, garantiu Pardal Henriques. “Nós já estamos mandatados pelos nossos associados para tomar as formas de luta que iremos tomar” e que serão anunciadas amanhã, avançou.







"A Antram não quis evitar estas novas formas de luta ou uma possível greve por 50 euros", afirmou o representante do SNMMP, referindo-se a uma das exigências salariais dos trabalhadores.







“Compreendemos a posição inflexível da ANTRAM, compreendemos que não queiram ceder em absolutamente nada, nem em greve nem sem estar em greve, porque durante este período de greve estiveram sempre protegidos com uma máquina do Estado a trabalhar para eles”, acrescentou o porta-voz do sindicato.

Governo tentou sem sucesso “via do diálogo”

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou que o Governo tentou mais uma vez resolver o conflito pela via do diálogo mas que, “infelizmente, não foi isso que se conseguiu”.



“Infelizmente, uma das partes quis definir resultados ainda antes da mediação se iniciar. Não é assim que se faz um processo de mediação”, explicou o ministro. “Uma mediação tem como objetivo chegar a resultados, eles não podem ser impostos antes de a mediação se iniciar”.





“Nós temos trabalhado todos muito para que se chegasse pela via do diálogo a uma resolução deste conflito. Não damos por perdido esse trabalho e vamos continuar a fazer o trabalho para que, através da mediação, estas duas partes possam chegar a um resultado”, garantiu Pedro Nuno Santos.





“Nós estamos a proteger o povo português”, sustentou o ministro. “Não tomamos parte nenhuma a não ser a do povo português, onde estão incluídos os motoristas”.



“Entendemos que há condições, através da mediação, para se chegar a resultados positivos. A FECTRANS e o SIMM conseguiram. Era importante que o SNMMP fosse parte também da solução”.





Pedro Nuno Santos insistiu que este “conflito privado” tem um “impacto na vida dos portugueses que leva a que o Governo queira conciliar, mediar, negociar para que se chegue a um acordo, para que tenhamos as nossas vidas mais descansadas”.







