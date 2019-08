Motoristas. ANTRAM recusa negociar enquanto se mantiver pré-aviso de greve

Depois de 22 anos quase sem alterações nas condições de trabalho e salários, em setembro de 2018 os sindicatos dos motoristas de transportes rodoviários, com a FECTRANS à cabeça tinham assinado um Acordo Coletivo de Trabalho.



Mas os motoristas de transporte de matérias perigosas não ficaram satisfeitos e formaram um sindicato independente. É essa estrutura que convoca a greve de abril.



Depois, no meio de filas intermináveis para abastecimento de combustível, é anunciado um acordo que põe fim à greve. O sindicato diz ter garantido a proposta que prevê um aumento de 100 euros por ano no salário base, até aos 900 euros em 2022.



Mas os patrões tem outra interpretação. A ANTRAM, associação que representa as transportadoras, diz que só se comprometeu com os 700 euros para 2020. A partir de 2021 o aumento ficaria indexado à subida do salário mínimo nacional.



Perante este diferendo, o sindicato avança para nova greve por tempo indeterminado, a começar em 12 de agosto.



Depois de algumas reuniões sem acordo, os motoristas apresentam nova proposta, dizendo querer evitar a greve.



Era este o cenário que estava na reunião desta segunda-feira entre sindicato e Governo - isto porque a ANTRAM mantém a recusa em negociar enquanto não for retirado o pré-aviso de greve.