Motoristas. Braço de ferro mantém-se depois de sindicato não aceitar mediação

O Ministro das Infraestruturas lamenta que uma das partes tenha querido definir os resultados antes da mediação começar, mas garante que o governo vai continuar a trabalhar para que se possa chegar a um resultado positivo.



Durante o dia de terça-feira, o Governo reuniu com cada um, separadamente. Patrões e motoristas não se quiseram cruzar. E foi assim também no desfecho.



Já na noite desta terça-feira, desceu um a um até à entrada do Ministério das Infraestruturas.



Os motoristas já tinham avisado que partiriam para uma nova greve.

Desta vez às horas extraordinárias, feriados e fins de semana. Falta apenas saber quando.