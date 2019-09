Motoristas de matérias perigosas entram em greve à meia noite

É a terceira greve em cinco meses. À meia noite deste sábado os motoristas de matérias perigosas voltam a encostar os camiões.



A poucas horas do início da paralisação, o mediador escolhido pelo sindicato esteve reunido com o ministro das Infraestruturas para a derradeira tentativa de evitar mais uma greve.



Mas enquanto a solução, que é como quem diz, o acordo entre patrões e motoristas não é alcançado, o sindicato convocou uma nova greve apenas para os fins-de-semana, feriados e a todas as horas de trabalho suplementar que ultrapassem as oito horas diárias durante a semana.



E desta vez, a razão já não é o aumento dos salários até 2022, mas sim aquilo que o sindicato diz ser uma intransigência dos patrões por não aceitarem princípios básicos como ponto de partida à negociação.



A Antram continua a dizer que está disponível para o diálogo.



O governo decretou serviços mínimos de 100% apenas para os fins-de-semana e feriados e apenas para três setores: saúde, forças de segurança e proteção civil e portos e aeroportos.



De fora dos serviços mínimos ficam os postos de abastecimento mas, à RTP, a Associação que representa as petrolíferas acredita que não faltará combustível nas gasolineiras aos fins-de-semana.



A APETRO diz que os depósitos das bombas de gasolina estão preparados para sábado e domingo e que, por norma, não já abastecimento de postos de combustível durante o fim-de-semana.



A greve está marcada até dia 22 de setembro.