Motoristas de TVDE manifestam-se em Lisboa

Foto: Arquivo Reuters

Está marcada para as 10h00, uma manifestação de motoristas para denunciar aquilo a que chamam a degradação das condições de trabalho no setor. Em concreto, estes profissionais defendem mais rendimentos e também uma tarifa mínima para todas as plataformas eletrónicas, como a Uber ou a Bolt. É o que explica Diogo Fernandes, um dos promotores deste protesto.