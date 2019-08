Motoristas e ANTRAM sem acordo sobre serviços mínimos para greve de setembro

Não há acordo e a decisão fica para o Governo. É a conclusão depois de sete longas horas de reunião entre sindicato e patrões.



Não há entendimento no que diz respeito aos serviços mínimos para os sábados, domingos e feriados. Mas as partes estão de acordo que haja serviços mínimos. E a excepção para a saúde está salvaguardada a 100 por cento.



A ANTRAM está disponível para apresentar uma folha em branco

para que nela seja escrito tudo o que o sindicato entende que deve ser discutido. Os avanços na relação são visíveis.



Do lado do sindicato fala-se numa reunião "plena" e pacifica"

e o sindicato não descarta que esta greve posso vir a ser desconvocada.



Mesmo assim, para já, quem fica com a decisão sobre os serviços mínimos será o Governo.



A nova paralisação, marcada para 7 a 22 de setembro, abrange apenas o trabalho extraordinário, os fins de semana e os feriados.