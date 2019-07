Motoristas entregam pré-aviso de greve para 12 de agosto

RTP15 Jul, 2019, 19:15 / atualizado em 15 Jul, 2019, 19:50 | Economia

Os sindicatos representativos dos camionistas não chegaram a acordo com a ANTRAM e entregaram o pré-aviso de greve, com início em 12 de agosto, após uma reunião esta segunda-feira de quase cinco horas, sob a mediação do Ministério do Trabalho.





Em declarações aos jornalistas, no final da reunião, Pedro Pardal Henriques, advogado do SNMMP, disse que os camionistas consideram que não se trata "sequer de uma nova greve mas sim uma continuação daquela greve que já existia e que só foi desmarcada porque a ANTRAM nos enganou".





Diz este responsável que a ANTRAM deu o "dito por não dito" em relação aos valores "que estavam em cima da mesa". Pedro Pardal Henriques afirmou ainda que os motoristas tentaram sensibilizar a ANTRAM "do risco que é esta greve e do prejuízo que é para a economia em geral. A ANTRAM manifesta-sa contra aquilo que assinou nos protocolos", acrescentou.







Os sindicatos Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e Independente dos Motoristas de Mercadorias tinham anunciado, após o seu 1.º Congresso Nacional, uma paralisação, como início em 12 de agosto.



Estes dois sindicatos independentes, juntamente com a federação sindical filiada na CGTP, têm vindo a negociar com a associação empresarial do setor, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), a revisão do contrato coletivo, sob a mediação da Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho.







C/ Lusa