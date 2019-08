Motoristas. Governo e sindicatos discutem turnos de 11 horas

A portaria que concretiza esta requisição civil estabelece que o regime aplicável aos requisitados seria o do contrato de trabalho e respetiva regulamentação coletiva.



O professor universitário, Luís Gonçalves Silva, admite que o planeamento do serviço pode não estar a ter em conta o horário limite de cada motorista requisitado.



Decretada de formal parcial para resolver as falhas de abastecimento detetadas consideradas mais graves no sul do país, ao tentar resolver este problema, o governo pode ter criado outro.