Motoristas. Governo tenta mediar conflito

À saída para o almoço, Pedro Pardal Henriques, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, afirmou que o encontro “correu bem” e remeteu mais declarações para o final da reunião.







Pelas 15h00, será a vez de a Associação Nacional de Transportadores Públicos e Rodoviários de Mercadorias e a Federação dos Sindicatos de Transporte e Comunicações serem recebidas pelo Governo.





Antes da reunião, Pedro Pardal Henriques, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), explicou que entre as principais propostas está a negociação de um contrato coletivo de trabalho, com um prazo de mais tempo mas estendido”.



A proposta do SNMMP passa por aumentar o salário base dos motoristas para mil euros até 2025, com a indexação ao crescimento do salário mínimo nacional, o que “permite um prazo mais dilatado, quer para as empresas possam cumprir com aquilo que foi estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho (CCT), para que haja a paz social que o país necessita”.



A paralisação convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) ameaça o abastecimento de combustíveis e outras mercadorias.



A Associação Nacional de Transportadores Públicos e Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) continua a afirmar que não está disponível para negociar com os motoristas, enquanto houver uma ameaça de greve em cima da mesa.



O Governo terá de fixar os serviços mínimos para a greve, depois de as propostas dos sindicatos e da ANTRAM terem divergido entre os 25 por cento e os 70 por cento, bem como sobre se incluem trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.