Motoristas. Governo tentou sem sucesso via do diálogo

“Infelizmente, uma das partes quis definir resultados ainda antes da mediação se iniciar. Não é assim que se faz um processo de mediação”, explicou o ministro. “Uma mediação tem como objetivo chegar a resultados, eles não podem ser impostos antes de a mediação se iniciar”.



“Nós temos trabalhado todos muito para que se chegasse pela via do diálogo a uma resolução deste conflito. Não damos por perdido esse trabalho e vamos continuar a fazer o trabalho para que, através da mediação, estas duas partes possam chegar a um resultado”, garantiu Pedro Nuno Santos.



“Nós estamos a proteger o povo português”, sustentou o ministro. “Não tomamos parte nenhuma a não ser a do povo português, onde estão incluídos os motoristas”.



“Entendemos que há condições, através da mediação, para se chegar a resultados positivos. A FECTRANS e o SIMM conseguiram. Era importante que o SNMMP fosse parte também da solução”.



Pedro Nuno Santos insistiu que este “conflito privado” tem um “impacto na vida dos portugueses que leva a que o Governo queira conciliar, mediar, negociar para que se chegue a um acordo, para que tenhamos as nossas vidas mais descansadas”.





“É óbvio que nós não estávamos à espera deste desfecho”, acrescentou, uma vez que o sindicato tinha anunciado “perante o país a desconvocação de uma greve e a vontade de entrar num processo de mediação”.