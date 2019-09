Motoristas. Greve às horas extraordinárias começa este sábado

RTP06 Set, 2019, 16:00 | Economia

O impasse entre motoristas e patrões começou a atingir proporções maiores em abril deste ano, altura em que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) iniciou uma greve que durou três dias e deixou sem combustível grande parte dos postos de abastecimento do país.



Mais recentemente, a greve de agosto levou o Governo a adotar medidas excecionais para assegurar o abastecimento e terminou passado sete dias, quando sindicato e patrões voltaram a negociar, sem sucesso.



No dia 21 do mês passado, o presidente do SNMMP, Francisco São Bento, anunciou que já tinha sido entregue um novo pré-aviso de greve, desta vez aplicada às horas extraordinárias, fins de semana e feriados.

O que pretendem os motoristas?

A decisão de fazer uma nova greve surgiu em resposta “à intransigência da ANTRAM (Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias) em não aceitar” os "princípios básicos e legais" que os motoristas consideram essenciais "como ponto de partida para a mediação negocial", explicou Francisco São Bento.O SNMMP manifestou "total estupefação" para com os serviços mínimos decretados pelo Governo para a greve e anunciou que vai requerer explicações.



O sindicato exige o pagamento "das horas extraordinárias acima das nove horas e meia de trabalho diário" e que as mesmas "sejam pagas de acordo com o que se encontra tipificado na lei". Os motoristas exigem ainda "um aumento do subsídio não inferior a 50 euros".



Na quarta-feira, o Governo estipulou os serviços mínimos a assegurar aos sábados, domingos e feriados, considerando que deve ser garantido o "transporte e abastecimento de combustíveis e matérias perigosas destinados ao funcionamento dos hospitais, serviços de emergência médica, centros de saúde, unidades autónomas de gaseificação, clínicas de hemodiálise" e “outras estruturas de prestação de cuidados de saúde”.



Também o "abastecimento de combustíveis a instalações militares, serviços de proteção civil, aeródromos (que sirvam de base a serviços prioritários), bombeiros e forças de segurança", deve ser assegurado naqueles períodos.

Greve terá menos “impacto”

O ministro do Trabalho assegurou na quinta-feira, na Grande Entrevista da RTP3, que os serviços mínimos decretados para a greve não têm como objetivo interferir no conflito laboral, mas apenas garantir necessidades essenciais da população.



"A lógica dos serviços mínimos tem de ser sempre similar. Não é uma forma de dirimir conflitos entre empresas e sindicatos. A lógica dos serviços mínimos é identificar necessidades essenciais para os portugueses", afiançou Vieira da Silva.



, considerou, acrescentando que não é fácil fazer uma previsão dos possíveis efeitos da próxima paralisação dos motoristas.Vieira da Silva lembrou ainda que o SNMMP já tinha dado o seu acordo às áreas passíveis de serviços mínimos, como a saúde, proteção civil, portos e aeroportos, como se veio a concretizar.