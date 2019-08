Motoristas. Greve chegou ao fim

No fim de uma semana de greve e de três horas de plenário, o anúncio chegou ao som de aplausos.



O plenário pôs fim a uma semana de paralisação dos motoristas, apesar de se manterem as críticas ao Governo e aos patrões.



O sindicato segue para a negociação mas com ameaça de voltar a parar. O último dia de greve juntou 100 motoristas de matérias perigosas em Aveiras acompanhados por membros do sindicato dos estivadores.



As negociações começam esta terça-feira.